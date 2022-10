Fyret overlæge kæmper for sygeplejerskerne: - De skal ikke gå grædende hjem

Han mener, at sygeplejerskerne bør have et spændende arbejde med mulighed for forskning og udvikling.

Rødt kort

Den 67-årige læge lægger ikke skjul på, at det er udfordringerne hos sundhedsvæsenet, der fylder hos ham. Og det var netop også årsagen til, at han i sin tid valgte at gå ind i politik.

- Jeg kan se, at det går hastigt den forkerte vej. De sidste få år har det reelt set været en katastrofe, siger han og fortsætter:

- At personalet flygter, så man har 200 ugers ventetid til at få MR-scannet sit hoved, det er jo helt, helt ude i skoven.