Mette doserer 200 piller om dagen - nu vil hun have ændret loven

Borgere skal også have været stabile på deres medicin i mindst tre måneder, inden det tilbud kan iværksættes.

- Det er jo en udfordring, vi har stået med i mange år. Mit drømmescenarie er at blive fri for blisterpakker. Eller at det kan blive stillet som lovkrav, at man som borger skal have dosispakket medicin. Der skal ikke være et valg, siger Mette Olesgaard.



Hun går derfor og pønser på at stille et borgerforslag. Flere Syddjurs-politikere vil også gerne i dialog med sygeplejersken, fremgår det af kommentarsporet på opslaget.



Dårligt for arbejdsmiljøet

De mange doseringer og belastning af fingre og led er heller ikke ligefrem fordrende for det i forvejen pressede arbejdsmiljø i en branche, der har store rekrutteringsudfordringer.

- Det er både assistenter og sygeplejersker, der doserer, og det er sværere og sværere at rekruttere. Så med det i mente er man nødt til at se på at frigive timer til at udføre sygepleje, siger sygeplejersken.