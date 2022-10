Winnis datter på 17 vil gå hjemme ligesom mor

De to yngste døtre på 17 og 20 år går ikke i skole for tiden, mens den ældste på 21 år er tilknyttet en uddannelse. Det betyder mange timer under samme tag, og det skaber konflikter, når man er presset økonomisk.



- Den ældste overnatter hos venner lige for tiden. Hun vælger ikke at komme hjem. Hun synes, det her liv er for kaotisk. Vi mangler penge og ting hele tiden. Jeg tror ikke, hun kan forholde sig til det, fortæller hun.

Winni har forsøgt at snakke med sine døtre om deres fremtid, ligesom hun selv har kæmpet for at få gennemført en uddannelse, men hun føler ikke, hun har midlerne til at hjælpe dem eller selv komme ud på arbejdsmarkedet.