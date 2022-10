Louise Browns barndom var fuld af svigt - nu går hun til kamp mod regel-Danmark

Ved siden af arbejdet er hun gået i gang med en podcast om slægtforskning, hun spiller teater og så er hun netop begyndt til italienskundervisning på en aftenskole.

- Jeg har en drøm om, at når jeg bliver rigtig gammel, skal jeg drive et bed and breakfast dernede, hvor jeg kan gå og nulre og servicere nogle mennesker, mens jeg drikker vin og hygger mig i varmen, siger hun smilende, og kan godt høre selv, oven på sin opremsning af arbejde og interesser, at hun har gang i utroligt meget på samme tid.

- Når der er er eller andet, der fanger min interesse, dykker jeg ned i det og vil det 110 procent, siger hun eftertænksomt.

Det samme gælder hendes interesse i samfundet og det, hun synes kan forbedres heri.

- Drømmescenariet for mig er et samfund, hvor friheden er i højsædet. For når folk får lov til at vokse, så spreder det sig som ringe i vandet.

