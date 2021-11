S-ordfører om biomasse-historie: - Det er ret alvorligt

Hvad er det bæredygtige i at fælde træ i Estland og så transportere det hele vejen til Aarhus for at give varme?

- Vi vil også rigtig gerne have udfaset træflis, vi importerer – vores mål er, at det skal ske inden 2030. Vores mål er, at det træ, vi skal bruge til at få varmt vand om morgenen i badet eller til at producere el, skal komme fra lokalt resttræ. Vi vil gerne fjerne den importerede biomasse og bruge den lokale.

Hvorfor gør vi så ikke bare det?

- Det gør vi også allerede. Halvdelen af vores fjernvarme kommer fra nogen af de her produkter, men vi har ikke nok endnu. På den lidt længere bane håber vi også at kunne få jordvarme ind i fjernvarmenettet, så vi mangler stadig nogle brikker til at få det hele til at gå op. Men vi må hjem og se på det her – jeg synes, det er ret alvorligt.

Kan du forstå, hvis miljøbevidste aarhusianere, der går op i bæredygtighed, er skuffede over, at den her træflis, som hidtil er kaldt 100 procent bæredygtigt, måske viser sig slet ikke at være det?

- Ja, for jeg er selv en lille smule skuffet – både som borger og som byrådsmedlem her i Aarhus. Så vi må et spadestik dybere og finde ud af, hvad der er op og ned her, siger Anders Winnerskjold (S).

Se hele torsdagens indslag om biomasse herunder.