Rune kæmper med kørestolen: Aarhus halter fortsat efter på handicaptilgængelighed

- Nej, det er ikke godt nok for Aarhus midtby, og det er ikke godt nok for en by, der gerne vil være Tilgængelighedsby i 2023. Derfor handler det rigtig meget for mig om, at byrådet også skaber handling ved at servere en økonomi, der kan rydde op i det efterslæb, der historisk er i vores by, siger Bünyamin Simsek.

Selvom byrådet vil arbejde mod en bedre tilgængelighed, så understreger rådmanden dog, at det aldrig bliver perfekt.

- Jeg tror ikke på, at vi nogensinde kan sørge for, at mennesker med handicap bliver ligestillet. Mennesker har handicap. Derfor handler det om mest muligt at skabe den her ligestilling, siger Bünyamin Simsek.