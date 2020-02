Rapport: Uro på gymnasium med mange tosprogede elever

Konflikter og utryghed er en del af dagligdagen på Viby Gymnasium, hvor der går mange tosprogede elever. Det viser en rapport, som avisen Jyllands-Posten har fået aktindsigt i.

Det er konsulentvirksomheden Skoletryghed, der har lavet rapporten, som er bestilt af gymnasiets ledelse.

Ifølge direktør i konsulentvirksomheden Jon Valdermar Andersen, er det en meget lille del af eleverne, som står bag uroen.

- Ungdomsuddannelserne, herunder gymnasierne, har i de senere år modtaget en del unge, som kommer med en skolefremmed baggrund. Det skaber en betydelig lokal udfordring for nogle gymnasier, siger han til Jyllands-Posten.

Slagsmål og trusler

Konkret i Viby har gymnasiet de seneste måneder ufrivilligt dannet ramme om flere slagsmål.

Tilbage i december var der et slagsmål ved fodboldbanerne bag skolen mellem to grupper af elever. Efterfølgende truede de to grupper hinanden på sociale medier og det førte til, at Viby Gymnasium valgte at udsætte en længe planlagt reunion fest af frygt for, at den ville blive brugt som anledning til et nyt slagsmål.

Og så sent som i januar var der ifølge Jyllands-Posten et voldeligt sammenstød i Viby Gymnasiums festsal blandt en gruppe unge med anden etnisk baggrund.

Kendt på andre uddannelser

Jon Valdemar Andersen fra Skoletryghed forklarer til Jyllands-Posten, at han har kendskab til lignende forhold på cirka 20 andre ungdomsuddannelser.

Også rektor for Viby Gymnasium, Lone Sandholdt Jacobsen, genkender billedet fra andre skoler. Hun vil nu se på, om en bedre fordeling af eleverne kan afhjælpe problemet. Andelen af elever med anden etnisk baggrund end dansk er nemlig steget på Viby Gymnasium de seneste år.

Siden 2016 er antallet af tosprogede elever steget fra 25,8 procent til cirka 40 procent. Alene på den nuværende 1.g-årgang har over halvdelen af eleverne nu indvandrerbaggrund.