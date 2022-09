Ørsted beklager tavshed: Opretter hjemmeside for røgramte borgere

Energiselskabet Ørsted opretter tirsdag eftermiddag en underside på deres hjemmeside, hvor man kan få oplysninger om forsikring, erstatning og lignende i forbindelse med branden på Studstrupværket.

En lang række borgere beklager sig på de sociale medier over, at det har været stort set umuligt at komme i kontakt med Ørsted, der ejer Studstrupværket, siden torsdag i sidste uge.

Det beklager Carsten Birkeland Kjær, pressekontakt i Markets & Bioenergy ved Ørsted.

- Vi beklager inderligt de her gener, de har været udsat for, og vi beklager, at vi ikke har været hurtige nok til at være tilgængelige for dem, der er ramt af det her, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.