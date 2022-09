Lokale kunder genhuses: - Mange er meget påvirket

Et af landets største forsikringsselskaber tilbyder nu sine kunder i Studstrup, at de kan blive genhuset, mens branden på Studstrupværket stadig giver røggener.

Det fortæller skadeschef i LB Forsikring, Anne Mette Kirkegaard.

- Vi får en del henvendelser fra vores medlemmer i lokalområdet lige nu. Mange er meget påvirkede af at have været udsat for den massive røgudvikling fra branden i flere døgn. For nogen er det på et niveau nu, hvor de ikke kan være i det længere, derfor arbejder vi lige nu benhårdt på at få genhuset dem andre steder. Så de kan komme væk fra røgen, siger hun.



Derudover er det muligt for LB Forsikrings kunder at aflevere tøj og ting, man har brug for under sin genhusning, så det kan blive renset for røglugt.