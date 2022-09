Kan lugtes 50 km væk: Myndigheder beroliger borgere

56.000 ton træpiller svarer cirka til 10-12 dages forbrug, men selvom alle træpillerne skulle gå til, er der ikke grund til at frygte for kolde radiatorer til vinter.

Det fortæller Carsten Birkeland Kjær, pressekontakt i Markets & Bioenergy ved Ørsted.



- Selvom det er enormt store mængder, så svarer det til 10-12 dages forbrug, hvilken er inden for en buffer vi har, som er der for at imødekomme uforudsete ting. Det vil ikke påvirke forbrugerne. Det vil være en forsikringssag, så det ryger ikke videre på varmeregningen, konstaterer han.



Kan vare længe

Hvis man føler sig generet af røgen, skal man håbe på, at vinden vender, for branden på værket vil vare ved et godt stykke tid endnu.

Ifølge Østjyllands Brandvæsen kan det kan tage 10 til 20 dage at få branden helt slukket.

Det fortalte indsatsleder Steen Bøje i weekenden.

- Det er svært at sige. I værkets indsatstaktik står der, at det tager omkring 20 dage at tømme siloen helt.

- Men vi er ikke klar over, om vi er nødt til at tømme siloen helt, og derfor ved vi endnu ikke, hvor lang tid vi kommer til at stå her, sagde han til TV2 ØSTJYLLAND.