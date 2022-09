Indsatsleder: Temperaturen er faldet i silobrand

Hvad er planen fremadrettet?

- Vi forventer at fortsætte med det, vi gør nu, de næste dage. Vi har allerede nu set, at det har en gavnlig effekt at tilføre nitrogen i toppen. Temperaturen er faldet et par grader den sidste times tid, så det er positivt.

Hvor længe skal I være herude?

- Det er svært at sige. I værkets indsatstaktik står der, at det tager omkring 20 dage at tømme siloen helt.

- Men vi er ikke klar over, om vi er nødt til at tømme siloen helt, og derfor ved vi endnu ikke, hvor lang tid vi kommer til at stå her.

Lørdag vurderede operationschef hos Østjyllands Brandvæsen Steen Bøje, at det kunne tage 10-20 dage at få alt slukket.

Vinden er vendt flere gange over de seneste dage, og søndag har borgere på blandt andet Samsø, at røglugten også var nået til dem.