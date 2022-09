Silobrand lugter 50 kilometer væk: - Fik næsten tårer i øjnene

Branden på Studstrupværket nord for Aarhus bliver ved med at sende røgen op lørdag.

Branden ulmer nu på tredje dag i en silo med 55.000 ton træpiller, og det er endnu ikke lykkedes værkets ejer Ørsted samt Østjyllands Brandvæsen og Beredskabsstyrelsen at finde kilden til røgen.

Så den fortsætter med at blive taget med af vinden og spredt mod nord og øst over store dele af især Djursland.

Myndighederne har undersøgt røgen og meldt ud, at den ikke er sundhedsskadelig. Generes man af den, opfordres man til at lukke døre og vinduer og slukke for ventilationsanlæg.

TV2 ØSTJYLLAND har modtaget flere henvendelse fra borgere i de berørte områder, og mange fortæller om en ulækker lugt, der er ubehagelig at indånde.