Nyt tiltag er et lyspunkt for indlagte børn

Hospitalsdirektør Poul Blaabjerg tror på, at det kreative frirum er godt for både patienter og pårørende.



- Når man går ind i sådan et kreativt rum, så kan man tage fat i det, man har lyst til - om det så er at at tegne, synge eller snakke. Det er der, man kan gå ind og gøre det, man synes man mangler, når man er igennem sådan et hospitalforløb, siger Poul Blaabjerg.

Bedre sted at være

Idéen til værkstedet kommer fra Sisse Fisker, der står bag Smil-fonden. Hun var til stede ved åbningen torsdag sammen med musikeren Hjalmer, som gav et nummer.



Sisse Fisker er direktør for Smil-fonden, der beskæftiger 21 medarbejdere og laver fester og aktiviteter for børn med alvorlige og kroniske sygdomme og deres familier. Hun stiftede fonden, da hun selv var meget på hospitalet med sine to drenge, da de var små.



- Jeg prøvede selv som forældre at gå rundt og mærke den der frygt og angst og forfærdelige fornemmelse, man har, når man er på hospitalet med sit barn - ens dyrebareste eje. Og så gik jeg rundt der og tænkte, hvis det går godt med mine drenge, så vil jeg gøre noget for, at det kan blive et bedre sted at være, fordi det er jo kedeligt at gå rundt på de der hvide gange, og alt bipper og bimler og bamler, og du snakker kun med sygeplejersker og læger, og det er ikke altid beskederne er så sjove.

Smil-fonden har over 100 frivillige, og de mange arrangementer foregår både på hospitalernes børneafdeling og udenfor - for eksempel i form af weekendophold.

Flere smil i fremtiden

Sisse Fisker synes åbningsdagen for værkstedet var en succes.



- Når man så står som i dag på Aarhus Universitetshospital og ser børn sidde ved bordet og være kreative og hygge sig og glemme, de er på hospitalet, og glemme, at de skal ned og have en blodprøve om lidt, så er det jo bare perfekt - det var det her, jeg gerne ville opnå.



Og for både børn og forældre kommer værkstedet forhåbentligt til at bringe mange flere smil i fremtiden

- Vi håber, at det bliver en noget sjovere oplevelse at komme herud, og at der også er noget at se frem til, siger Lica Nyerup Hansen.

Otteårige Vilma Nyerup Hansen ved godt, hvad hun glæder sig mest til.

- At man bare kan lave lige det, hvad man vil.