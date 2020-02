NY SERIE: Fodboldklubben, der ikke vil være som de andre

Når jagthornet gjalder på Riisvangen Stadion i det nordlige Aarhus, så ved man, at Aarhus Fremad skal i aktion.

Selvom det efterhånden er mere end 20 år siden, at Aarhus Fremad blev kæledægger i hele fodbolddanmark, så har klubben stadig en kæmpe kultstatus.

TV2 ØSTJYLLAND har det seneste år fulgt Aarhus Fremad i tykt og tyndt i bestræbelserne på at rykke op fra 2. division - mens de samtidig gør alt hvad de kan for at bevare den helt unikke Fremad-ånd.

Det er blevet til en miniserie på i alt fem afsnit. De første to er netop blev udgivet på TV2 ØSTJYLLANDS YouTube-kanal. De kommende tre tirsdage udkommer de sidste tre afsnit.

Afsnit 1 og 2 kan også ses lige her:

Det Skal Nok Gå - Episode 1: Fodboldtræner på havetraktor​​​​