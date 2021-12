Nu reagerer rådmand på sag om mulige skoleskyderier

Børn og unge i Aarhus Kommune skal ikke være bange, lyder budskabet fra Thomas Medom (SF) dagen efter det kom frem, at en 27-årig mand er tiltalt for at have planlagt skoleskyderier på en eller flere skoler i Østjylland og Nordjylland.

- Mit budskab til forældre og elever i Aarhus Kommune er, at det er fuldstændig trygt og sikkert at gå i skole i Aarhus, skriver Thomas Medom, rådmand for Børn og Unge i Aarhus Kommune, i et skrifteligt svar til TV2 ØSTJYLLAND.