Nu kan du blive den øverste chef i Aarhus

Niels Højberg fortæller i pressemeddelelsen, at han har været glad for jobbet.

- Det har været utroligt spændende at have rollen som stadsdirektør i 13 år, og det er min vurdering, at Aarhus Kommune lige nu er et godt sted med et nyvalgt byråd, styr på den overordnede økonomi (...). Alt i alt står Aarhus godt rustet til de kommende års udvikling som en by, der også internationalt gør sig markant gældende, siger han.

Niels Højberg tiltræder sit nye job ved universitetet 1. marts.



Vi arbejder på at få en kommentar fra Niels Højberg.