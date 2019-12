Muslimer ønsker glædelig jul med suppe og indisk risengrød

Lun suppe og indisk risengrød blev i dag langet over disken i ’Muslimer for freds’ bod foran Rådhuset i Aarhus. Til stor glæde for de vinterkolde aarhusianere, der lagde vejen forbi.

Og mens den eksotiske julestemning spredte sig på pladsen satte Imad Malik, talsmand for ’Muslimer for fred’ ord på, hvorfor det er vigtigt, at også muslimer bakker op om de kristne juletraditioner:

Læs også Julespritrazzia: Ung bilist taget for narkokørsel to gange på én aften

- Julen står for nogle budskaber for kristne, som også går igen for os muslimer. For eksempel næstekærlighed. Jeg tror, at der er brug, at vi møder hinanden og arbejder for fredelig sameksistens på tværs af vores forskelligheder. Nu mere end nogensinde, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Den lune suppe og indiske risengrød bragte stor glæde blandt de vinterkolde aarhusianere.

Eksotisk julestemning og næstekærlighed

’Muslimer for fred’ er også kendt for at stå for oprydningen efter nytårsfestlighederne første januar – og nu forsøger de at sprede næstekærlighed med lidt varm suppe og en snak.

Læs også Muslimer rydder op efter nytår - og i år var de også på gaden i Aarhus

- Det kan jeg egentlig godt lide. Ligesom der er mange kristne, jeg holder af og mange kristne fraktioner, jeg ikke holder med, så vil de gerne ud og vise, at de ikke er de muslimer, som vi ser negative historier om på nyhederne og andre steder, siger Michael Jensen fra Ebeltoft, der lagde vejen forbi rådhuspladsen inden en tur i biografen.

Jeg tror, at der er brug, at vi møder hinanden og arbejder for fredelig sameksistens på tværs af vores forskelligheder. Nu mere end nogensinde. Imad Malik, talsmand for ’Muslimer for fred’

Byrådspolitiker i Aarhus for Dansk Folkeparti, Knud Mathiesen, lagde ligeledes vejen forbi suppe-boden. Også han var begejstret for den muslimske forenings håndsrækning:

Læs også Ny juletradition er kommet for at blive – er det noget for dig?

- At man står her stille og roligt på Rådhuspladsen og taler om fred, det, synes jeg, er et fantastisk godt initiativ. Det er selvfølgelig for at få den danske befolkning i tale, og det er også ganske glimrende, at kristendommen og islam kan mødes på en lidt anderledes måde, siger Knud Mathiesen (DF), til TV2 ØSTJYLLAND.

'Muslimer for fred' delte i dag lun suppe og indisk risengrød ud i Aarhus. Organisationen er også kendt for at stå for oprydningen efter nytårsfestlighederne første januar

Dog mener han også, at foreningen burde forsøge at nå ind til deres egne landsmænd:

- Nørrebro, Gellerup og alle andre steder, hvor man har vold blandt muslimer, der burde man missionere meget skarpere og tale med deres egne landsmænd om det, siger Knud Mathiesen (DF).

Initiativet i dag handler om julen og næstekærlighedens budskab, og det handler om at vise imødekommenhed over for vores ikke muslimske medborgere, der fejrer jul i den her tid. Imad Malik, talsmand for ’Muslimer for fred’

Til det lyder det fra Imad Malik, at dagens arrangement havde et andet mål for øje:

- Vi når ud til alle. Om det er i ghettoer eller ikke ghettoer. Initiativet i dag handler om julen og næstekærlighedens budskab, og det handler om at vise imødekommenhed over for vores ikke muslimske medborgere, der fejrer jul i den her tid, siger han.

Også i Odense og København har organisationen delt suppe og risengrød ud denne december.

Imad Malik, talsmand for 'Muslimer for fred', mener, at julen står for nogle budskaber for kristne, som også går igen for muslimer. For eksempel næstekærlighed