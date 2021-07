Mountainbikerytter kørt på hospitalet efter grimt styrt i skoven

Uheldet skete et godt stykke inde i skoven, hvor ambulancerne ikke kunne komme ind. Brandvæsenet blev derfor tilkaldt for at hjælpe med at få hende ud til ambulancen. De kom syv mand.

- Vi får hende gjort fast til en båre og får hende båret 100-200 meter ud af skoven til ambulancen, fortæller operationschefen.

Bagefter bliver kvinden, som var på mountainbiketur med en anden kvinde, kørt på Aarhus Universitetshospital.