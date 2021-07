Molslinjen i ny redningsaktion: Tre personer reddet op

Tirsdag aften blev Molslinjens færge mellem Aarhus og Sjællands Odde endnu engang involveret i en redningsaktion til søs.

Denne gang var en jolle kæntret ud for Samsø og tre personer lå i vandet. I den forbindelse blev Molslinjen kaldt til stedet

- Hvis nogen er til nød til havs, så bliver de skibe nærmest stedet kaldt dertil for at hjælpe med redningen, fortæller Jesper Maack, der er kommunikationschef for Molslinjen til TV2 ØSTJYLLAND.