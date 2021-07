Linda var ombord på Molslinjen under redningsaktion: - Der blev meget stille

- De nåede ikke at ryge i

I følge ham kom det aldrig så vidt, at mændene endte i vandet, som Linda Thorup mener, at være blevet informeret om.

- Da helikopteren fandt dem, sendte vi en redder ned på skibet for at tjekke, at de var ved godt mod og sørgede for, de fik redningsveste, og de var klar til det, hvis båden gik under vandet, fortæller Peter Fransen.