19-årige Emma forlod Jehovas Vidner – nu overvældes hun af hjælpende hænder

Skal på kaffedate

Nogle af dem, som har kontaktet hende, har også selv brudt med Jehovas Vidner, og ved derfor, hvad hun går igennem.

En af dem har hun allerede aftalt at mødes med.

- Jeg har meget svært ved at tage imod hjælp. Det har jeg aldrig været god til, men jeg har allerede skrevet lidt med en, fordi hun også tidligere har været en del af Jehovas Vidner, og hun tilbød, at vi kunne mødes over en øl eller kaffe, og hende har jeg sagt, at jeg gerne vil mødes med, fortæller Emma Thomsen.

