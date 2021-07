Strejke rammer nybagte mødre: Mie må danne sin egen mødregruppe

For hende er mødregruppen nemlig et frirum, hvor det er lovligt at tale om lort, gylp, søvnløse nætter, parforholdet og andre usikkerheder i forbindelse med barnet uafbrudt i flere timer.

- De første to gange med mine foregående børn, der har jeg været så glad for at være en del af en mødregruppe, fordi det er rart at have nogen at spare og snakke med, som har det på samme måde. Især første gang, hvor man virkelig var usikker og havde en masse bekymringer, forklarer hun.

Stor interesse for mødregrupper

Derfor lod hun heller ikke beskeden fra sundhedsplejersken stoppe hende, men gik i stedet på Facebook, hvor hun i den lokale bygruppe efterlyste andre nybagte mødre, som kunne tænke sig at være en del af en mødregruppe.