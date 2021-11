Mødre går på gaden i protest mod vaccinepres

Sundhedsstyrelsen siger, at det også er for at højne trivslen hos børn, så skoler ikke lukker. Hvad siger du til det?

- Nu er der ikke nogen signifikant risiko for børn i at blive smittet med covid-19. Så hvorfor de skal bære hele ansvaret for, at samfundets immunitet skal sænkes, det kan jeg ikke rigtig se skal falde på børnene, siger Ann-Emilie Augustinus.

Selvom myndighederne fortæller, at det er børnene, der bærer smitten lige nu, kan forældre godt finde ud af at holde deres hjemme, hvis de er syge, siger Mødres Brøls talsperson. Derfor mener hun ikke, at der er behov for, at en højere myndighed skal informere om det.