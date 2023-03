Mistanke om skadedyr i brødet lukker dagligvarebutik på ubestemt tid

Dagligvarebutikken Løvbjerg i Trøjborg Centret er i dag blevet lukket på ubestemt tid på grund af mistanke om skadedyr.

Det fremgår af skilte på butikkens nu lukkede døre, ligesom butikken skriver det i et Facebook-opslag.

- Vi har med stor beklagelse konstateret, at det brød, som vi har fået leveret i dag, har haft besøg af skadedyr. Vores skadedyrsservice har været på besøg, og vi kan desværre ikke afvise skadedyr i butikken på nuværende tidspunkt, skriver købmand Nichlas Møller i opslaget, der fortsætter:

- For en sikkerheds skyld har vi derfor truffet beslutning om at lukke butikken, indtil vi er 100 procent sikre på, at alt er i orden. Vi ved desværre ikke på nuværende tidspunkt, hvornår vi er i stand til at åbne igen.

Af kommentarsporet kan man se, at kunderne sætter pris på butikkens åbenhed omkring lukningen.

- Så længe iI spiller med åbne kort, er der jo fuld opbakning. I kommer stærkt igen, når de måske små kryb er ude i kulden, skriver en bruger eksempelvis, mens en anden blot skriver "respekt".

Det er kun 11 dage siden, at en anden butik i Aarhus måtte lukke dørene. Den 9. marts fortalte vi her på tv2oj.dk, at Superbrugsen i Jægergårdsgade havde problemer med skadedyr.