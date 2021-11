Millioner på vej til autister - her er hele planen

Indtil Viggo Jonasen har fået en yderligere orientering til dagens udvalgsmøde, er han dog ikke helt oppe at flyve over planen.

Er det ikke en meget god start med tre millioner kroner?

- Jo, det er det. Om den er tilstrækkelig, og hvor hurtigt det går med ventetiden, står stadig ikke helt klart for mig, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

De forventer, det er markant forbedret i slutningen af første kvartal 2022?

- Markant? Hvor mange drejer det sig om? Det er da bedre end ingenting, for det er ikke pynteligt for den her kommune. Man burde hurtigt kunne regne ud, hvor mange der er brug for, når man jo ved, hvad folk er visiteret til, siger Viggo Jonasen.