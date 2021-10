Jane blev lovet hjælp – nu har hun ventet i 15 måneder

Det er Jane Horsdal Gammelgaard også visiteret til, men hun har stadig ikke fået nogen hjælp - på trods af at kommunen erkendte behovet og underskrev visitationen i juli 2020.

Dengang lød beskeden ifølge Jane Horsdal Gammelgaard, at der formentlig ville være ventetid på omkring et halvt år. Det er nu et år og tre måneder siden, og den seneste besked er, at hun efter alt at dømme skal vente yderligere tre til fire måneder.

- Man begynder at føle sig helt fjollet over at vente på det. Man får en besked om, at man har et reelt behov for hjælp, og ”det kan du så få om to år”. Det er bare ikke rimeligt, siger Jane Horsdal Gammelgaard.

Det er Enhedslistens Viggo Jonasen helt enig i.

- Det er skammeligt. Det er skandaløst, og kommunen kan ikke være bekendt at behandle mennesker i nød på den måde, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Langt fra alene

Jane Horsdal Gammelgaard er ikke den eneste, der står og venter på at få hjælp og har gjort det i lang tid. I et svar til netop Viggo Jonasen på en såkaldt 10-dages forespørgsel, gør kommunens forvaltning rede for, hvor mange der lige nu er i en lignende situation.