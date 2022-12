'Meganervøs' for at stå frem: Liv Gro blæst bagover af folks reaktioner

Hun har tidligere omtalt sin diagnose på Facebook, hvor hun også har lavet et netværk for kvinder, der er blevet diagnosticeret som voksne ligesom hende selv. Men det er første gang, hun står frem i medierne.

- Jeg var meganervøs. Man frygter for folks fordomme, når man fortæller, man har en diagnose. Men det er helt vildt dejligt, at det bliver set som noget positivt at stå frem. Det virker til, at der er plads til det, siger hun.

Føler sig forkerte

Hun mener samtidig, at det er sigende, at så mange har reageret på hendes historie.



- Det er vildt, at den kan skabe så mange reaktioner. Det viser, at vi har fået strømlinet os så meget, at der er mange, der føler sig forkerte og anderledes, siger Liv Gro Jensen.

I hendes netværk, Vilde Hjerter, blev første hold hurtigt fyldt op, efter artiklen blev bragt søndag eftermiddag. Derfor har hun lavet et hold mere, og det er også snart fyldt op.

- Rigtig mange skriver, at de har følt sig anderledes i mange år. Det er det hårdeste og mest rørende at læse. For det er den følelse, jeg selv har haft.



Folk skriver til hende, at de har haft perioder med angst, stress og depression, inden de fik deres diagnose. Hun håber, at hun kan være med til at sætte fokus på, at mange voksne har ADHD og ADD uden at vide det.

- Jeg ville ønske, der ikke gik så mange år, før man fandt ud af, hvordan ens hjerne fungerer.