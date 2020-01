Mand mistænkes for at sætte ild til lejlighed

To personer kom torsdag til skade under en brand på Vårkjærvej i Viby. Efterfølgende blev en 29-årig mand anholdt og sigtet for brandstiftelse.

- Han fremstilles i grundlovsforhør i Retten i Aarhus fredag sigtet for at sætte ild til den lejlighed, som branden opstod i, siger kommunikationsrådgiver hos Østjyllands Politi, Jakob Christiansen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Anmeldelsen om branden kom kl. 16.56.

En kvindelig beboer i den ramte lejlighed fik lettere forbrændinger og blev kørt på sygehuset efter branden. Jakob Christiansen, Østjyllands Politi

Lejligheden lå på 2. sal i opgangen, og det er især på denne etage, at der er sket store skader.

- En kvindelig beboer i den ramte lejlighed fik lettere forbrændinger og blev kørt på sygehuset efter branden. En anden mand i opgangen skulle tjekkes for røgforgiftning, siger Jakob Christiansen.

Læs også Stort politiopbud: Ung mand stukket med kniv

Østjyllands Politi ventes at kræve lukkede døre i grundlovsforhøret, så derfor ønsker man ikke at oplyse yderligere i sagen.

Hvorfor manden mistænkes for at stå bag branden, vides derfor ikke.

Vårkjærsvej ligger tæt på Vårkjærparken i Viby. Foto: Google Maps