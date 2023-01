Lovede flere pædagoger - men det går den stik modsatte vej

Det kan nogle gange være svært at holde, hvad man lover. Det må rådmanden for børn og unge i Aarhus, Thomas Medom (SF), sande, da kommunen ikke har levet op til sin egen målsætning om minimumsnormeringerne i vuggestuer og børnehaver i 2022. I 2020 besluttede et flertal i Folketinget at indføre minimumsnormeringer på én pædagog pr. tre børn i vuggestuer og én pædagog pr. seks børn i børnehaver. Minimumsnormeringerne skal være opfyldt inden 2024.

quote Endnu engang er det børnene, der taber Anne Ernst Grøndal, formand, Aarhus Forældreorganisation

Det mente man dog godt, at man kunne gøre bedre i Aarhus, hvor rådmanden lovede at være i mål, inden 2022 var slut. Han mente dengang ikke, at målet var overambitiøst, og det mener han stadig ikke. - Det skal lykkes ved, at vi finder penge andre steder i kommunens budgetter, så vi kan leve op til lovgivningen, siger Thomas Medom til TV2 ØSTJYLLAND. Du tror stadig på det - er det ikke overambitiøst? - Det er ambitiøst, men det er opgaven. Vi skal leve op til den her lovgivning, det skal alle danske kommuner, siger Thomas Medom. Rådmanden understreger, at institutionerne har fået pengene, men at det på grund af inflationen ikke har rakt. Det er især udgifterne til madordninger, vand, varme og rengøring, der har gjort, at de ikke er brugt til flere voksne. Går den forkerte vej Tal fra Aarhus Kommune viser, at det går den forkerte vej i forhold til at nå i mål med minimumsnormeringerne. Når det kommer til vuggestuer, var kommunen faktisk under tre børn pr. pædagog i både 2020 og 2021, men sidste år røg tallet tilbage op på 3,21 børn pr. pædagog.

Normeringen i vuggestuer er på sit højeste de sidste fire år. Foto: Aarhus Kommune

Ved børnehaver har kommunen aldrig været under seks børn pr. pædagog, og også her skete der i 2022 en stigning.

Aarhus Kommune har det seneste år set en lille stigning i antallet af børn pr. voksen i børnehaver. Foto: Aarhus Kommune

Brug for handling Forskningschef hos VIA University College Andreas Rasch-Christensen mener, at der er flere årsager til, at kommunerne har svært ved at nå i mål, når det kommer til minimumsnormeringer. - Nogle steder, som i Aarhus, har man brugt ressourcerne på andre ting end lige præcis minimumsnormeringer. Og i andre kommuner kan det simpelthen være et problem at skaffe et tilstrækkeligt antal uddannede pædagoger, som skal opfylde minimumsnormeringerne, siger han. Aarhus Forældreorganisation er bekymret over udviklingen i Aarhus Kommune.

Anne Ernst Grøndal mener, at problemet med minimumsnormeringer skal løses på landsplan.