To små børn blev lørdag aften fundet efterladt midt i Aarhus. Mandag har politiet oplyst, at tre personer er i politiets varetægt i forbindelse med sagen. Personerne kan, ifølge politiet, have relation til børnene. Østjyllands Politi uddyber sagen i et pressemøde på politigården i Aarhus.

Pressemødet begynder mandag kl. 15. Følg det LIVE herunder:

