Kor hitter med corona-opsang: Hold sammen, hver for sig

´´Vi synger højt og holder sammen mod den virus, og jeg ved, at du vil sige det samme til mig´´

Sådan synger 20 unge mænd i deres egen version af Rasmus Seebachs sang Øde Ø.

- Vi kunne ikke mødes i virkeligheden og synge, men vi ville stadig gerne lave noget sjovt, fortæller Laurids Juul Langballe, som er formand for Clemens Knejterne.

Læs også COVID-19 LIVE: Enigt Folketing klar med trecifret milliard-hjælp

Koret består af 25-30 unge mænd fra Aarhus-området, som normalt mødes én gang om ugen og synger.

Men for at undgå spredning af corona-virussen, er det nu ikke muligt.

Clemens Knejterne er i alderen fra 16-21 år. Foto: Laurids Juul Langballe

Derfor fik de idéen til at synge sammen - men hver for sig, og deres video er blevet delt over 7.700 gange på Facebook.

- Det er fedt at se, at den er blevet taget så godt imod. Vi vil gerne komme med vores syn på det her, fortæller formanden for knejtekoret.

Vi ville gerne opfordre folk til at følge myndighedernes råd. Og så gøre det på vores egen knejtede måde. Laurids Juul Langballe.

02:03 VIDEO: Se Clemens Knejternes corona-sang her. Video: Laurids Juul Langballe. Lydmix: Sophus Dræby Luk video

Budskabet med sangen og videoen er, at vi skal holde ud sammen - hver for sig.

- Vi ville gerne opfordre folk til at følge myndighedernes råd. Og så gøre det på vores egen knejtede måde, siger Laurids Juul Langballe til TV2 ØSTJYLLAND.

Clemens Knejterne opstod i 2014 og på daværende tidspunkt bestod koret af unge mænd fra Sankt Clemens Drengekor. Foto: Laurids Juul Langballe

Koret laver deres egne arrangementer, og synger både moderne popsange og salmer. De optræder cirka 15 gange om året - både til fødselsdage og i kirker.

- Vi går meget op i at lave nogle sjove og skæve takes på det, der nu rører sig. Vi vil gerne udfordre det normale og give den lidt ekstra, siger Laurids Juul Langballe.