Khaled Ksibe er et YouTube-hit: Oversætter coronakrisen til arabisk

Informationer og anvisinger om, hvordan vi skal forholde os til COVID-19 vælter ind dag for dag, men for nogle kan de være svære at forstå og derfor også at følge.

Det gælder blandt andet flygtninge og andre med anden etnisk herkomst, der ikke er så stærke i at tale dansk, fortæller Khaled Ksibe fra Aarhus, der har Youtube-kanalen 'Danskundervisning på Arabisk med Khaled', hvor han ved hjælp af arabisk underviser i dansk.

Læs også Nybagt mor: - Hjerteskærende ikke at kunne dele den første tid med familien

I følge ham er det problematisk, og derfor har han taget sagen i egen hånd, og lavet en 21 minutters video, som han udgav i fredag, hvor han forklarer myndighedernes anvisninger på arabisk.

- Jeg vil gerne hjælpe folk i deres dagligdag. De kender godt til coronavirussen, da det jo er noget, som man også taler om i de arabiske nyheder på arabisk, men de har behov for at være helt sikre i, hvordan de skal gøre, hvis de bliver syge i Danmark. Om de eksempelvis skal komme personligt i venteværelset hos lægen, ringe eller bare gå i karantæne, siger Khaled Ksibe til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Khaled underviser i dansk på Youtube: Nu er han prisvinder

Han kender nemlig selv til folk, som har ageret forkert, fordi de har misforstået myndighedernes ansvisninger.

- Jeg kender nogle, som er mødt op hos lægen og fået skæld ud, fordi de ikke skulle møde op. Problemet er bare, at de ikke har gjort det af ond mening. De har bare ikke forstået, hvad der er blevet meldt ud, siger Khaled Ksibe.

Vidoerne er en stor hjælp

Videoen, som Khaled Ksibe offentligegjorde på YouTube i fredag, har allerede fået over 2.000 visinger.

En af dem, som har benyttet sig af videoen er 33-årige Mazhar Maji, og selvom han både taler og forstår dansk, så har videoen været en stor hjælp for ham.

- Den hjælper mig, når jeg ikke forstår, hvad der bliver sagt i nyhederne, fordi Khaled forklarer det meget nemt og enkelt. Jeg føler mig mere sikker nu, siger han til TV2 ØSTJYLLAND, og fortsætter:

- Det kunne være dejligt, hvis der kunne komme flere videoer på arabisk.

Læs også COVID-19 sender jordomsejler hjem: - Det er det sikreste

Mazhar Maji så videoen på Youtube i går. Han håber, at der kommer flere videoer det næste stykke tid.

Har brug for samarbejde

Om det bliver en realitet med flere videoer er dog fortsat uvist.

- Jeg er jo ikke ekspert i coronavirus, så det kan være svært for mig at finde hoved og hale i det hele. Lige nu fortæller jeg kun det, som jeg er 100 procent sikker på, og hvor jeg kan henvise til myndighederne eller sundhdsstyrrelsen, men jeg gad godt at kunne hjælpe mere, men så har jeg brug for hjælp fra eksperter, siger han.

Khaled Ksibe vil dog fortsat rigtig gerne hjælp. Derfor er hans ønske nu, at sundhedsmyndighedere måske vil lave et samarbejde.

Læs også Khaled fra Odder er blevet et Youtube-hit

- Mette Frederiksen har jo brugt en youtuber til at forklare problematikkerne til de unge. Det kunne være fedt, hvis man kunne gøre noget af det samme her - eksemelvis med Sundhedsstyrrelsen. Jeg har jo en god platform allerede, siger Khaled Ksibe.