Katharina er imod verdens hurtigste netværk: Frygter for sine børns fremtid

VIDEO: For første gang nogensinde blev der lørdag afholdt protester mod udrulningen af 5G-netværk verden over. Og massevis af østjyder mødte også op i Aarhus for at være en del af den globale kampdag.

Ja til livet. Nej til 5G.

Sådan lyder det blandt andre fra Katharina Dahl fra Toustrup Mark ved Silkeborg, der sammen med massevis af østjyder lørdag demonstrerede mod det både hadede og elskede netværk, 5G, på Rådhuspladsen i Aarhus.

Jeg synes, det er vanvittigt, hvor meget børnene bruger telefonen i dag. Det er alt for meget, og jeg tror, det er skadeligt med strålerne fra telefonerne. Det er ikke sundt. Katharina Dahl, demonstrant, Toustrup Mark ved Silkeborg

Katharina Dahl er nemlig blandt de borgere, der frygter udrulningen af verdens hurtigste netværk, og nu vil hun gerne råbe politikerne op.

- Jeg har små børn på tre og seks år, og jeg vil gerne, at de vokser op i et miljø, hvor der ikke er stråling og noget skadeligt, så jeg vil holde fast i det, vi har nu, og ikke mere stråling, siger Katharina Dahl til TV2 ØSTJYLLAND.

Katharina Dahl var langt fra alene på gaden i dag, hvor mange demonstrerede imod 5G netværket.

Katharina Dahl kommer oprindeligt fra Tyskland, men for år tilbage flyttede hun ind i et kollektiv i den lille landsby Toustrup Mark nær Silkeborg, hvor hun også er lærer på en efterskole.

Hvad er 5G? 5G er den femte generation af det internet, vi får gennem mobilmasterne.



5G er hele 65 gange hurtigere end de hastigheder vi har på det nuværende 4G-netværk.



Det er endnu uvist, hvornår 5G bliver udrullet i Danmark, men mange hjemmeside skriver, at 2020 med stor sandsynlighed bliver året.

Verdens første globale protest

Katharina Dahl er langt fra den eneste, der er overbevist om, at 5G-netværket er sundhedsskadeligt. Hun er også langt fra den eneste, der lørdag var på gaden for at demonstrere mod udrulningen af det hurtige netværk.

Demonstrationen i Aarhus er nemlig en del af verdens første internationale kampdag 'Global 5G Protest Day'. Lørdag har der været mere end 240 protester i 36 lande rundt omkring i verden.

Det er folkebevægelsen 'Vi siger nej til 5G i Danmark', der står bag de i alt syv demonstrationer her i landet.

Den mener nemlig, at der er sundhedsrisici forbundet med 5G.

- Vi vil gerne rejse opmærksomhed omkring stråling, som påvirker en hel masse mennesker og dyr, og vi mener, at de mennesker, der bliver påvirket, og de dyr der dør af det, ikke bliver taget seriøse, så det vil vi gerne gøre opmærksom på, siger Søren Ellegaard, der er hovedarrangør af 'Nej tak til 5G' i Aarhus, til TV2 ØSTJYLLAND.

Hvad er 'Global 5G Protest Day' Global 5G Protest Day er navnet på den internationale kampdag mod udrulningen af 5Gnetværket.



Lørdag den 25. januar var første gang nogensinde, hvor der blev afholdt en global demonstration mod det udskældte netværk.



I følge stop5ginternational.org var der mere end 240 protester og møder i 36 lande rundt om i verden.



I Danmark blev demonstrationerne afholdt i Aarhus, København, Helsingør, Odense, Varde, Hjørring og Rønne.

Farligt eller ej?

Debatten om 5G netværket deler dog vandene.

Nogle forskere har anmodet regeringer og myndigheder om at stoppe udrulningen af 5G-netværk på baggrund af forskning, som påviser alvorlige skader på dyr, planter og mennesker.

Selvfølgelig skal vi være bekymrede for alt, vi udsætter os for. Jeg har bare ikke set nogle kraftige beviser for, at det skulle være skadeligt. Lars Dittmann, professor, Institut for Fotonik, DTU

Andre forskere mener derimod, at der ikke er nogen grund til at være bange for 5G-stråling fra de trådløse netværk. Heriblandt Lars Dittmann, der er professor hos Institut for Fotonik på Danmarks Tekniske Universitet.

- Vi har været udsat for elektromagnetisk stråling i mange, mange år og også i perioder med meget mere kraftig intensitet end den, vi har i dag. Selvfølgelig skal vi være bekymrede for alt, vi udsætter os for. Jeg har bare ikke set nogle kraftige beviser for, at det skulle være skadeligt, sagde Lars Dittmann til TV2 ØSTJYLLAND den 12. juni 2019.

Fortsætter med at råbe op

Det ændrer dog ikke på Katharina Dahls holdning. Hun er overbevist om, at strålerne fra 5G-netværket er farlige, og hun fortsætter kampen med at råbe politikerne op.

- Det hjælper at gå på gaden her i dag. Hver eneste person, der står her i dag, viser noget, og jeg tror på, at frygten har magten, siger Katharina Dahl til TV2 ØSTJYLLAND.

Mange af de fremmødte til dagens demonstration i Aarhus havde medbragt bannere.

Lørdag skænker hun også en ekstra tanke til sine venner i Tyskland, som også har været på gaden for at protestere.

I Danmark blev demonstrationerne afholdt i Aarhus, København, Helsingør, Odense, Varde, Hjørring og Rønne.