Karin Salling gav millioner til stort hul: - Min mand var aldrig gået med til det

Der går dog ikke længe, før arbejdet med den 15 meter høje og 40 meter brede kuppel begynder. Det helt særlige ved den er, at der bliver kig direkte til himlen - uden glas imellem. Det betyder også, at naturens elementer har frit spil i kuplen, hvor der kan komme både sne og regn ind.

Oprindeligt skulle kuplen stå åben hele tiden, men der er senere tilføjet et låg, så det er muligt at lukke for det 15 meter dybe hul om natten. Nye idéer har da også kostet ekstra tid og penge.

- Alle byggerier går lidt over det, man regner med, uanset om det er et lille hus eller et stort projekt. Men jeg har været ved at miste tålmodigheden undervejs, siger Karin Salling.