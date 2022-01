Karin Salling om ny titel: - Jeg er stolt og beæret

Næstformand for Salling Fondene Karin Salling er stolt og beæret over sin nye titel som kammerdame af Kongehuset.

- Titlen er jo en ærestitel, som jeg er stolt og beæret over, at Hendes Majestæt har betænkt mig med, fortæller Karin Salling i et skriftligt svar til TV2 ØSTJYLLAND.

En kammerdame bærer ikke uniform, men et embedstegn udformet som en broche. Den første kammerdame i Danmark blev udnævnt i forbindelse med dronning Margrethes 25-års regeringsjubilæum i 1997.