Jubilæum for sygt projekt fejret med træning og farver

Tor Kristensen startede projektet for fem år siden. I dag var flere hundrede med til træning.

Højt humør, masser af farver og sved på panden. Det var nogle af ingredienserne, da Amfiscenen ved Musikhuset i Aarhus i dag dannede rammen om et helt særligt fællesskab.

Hver søndag kl. 11.00 mødes unge og gamle forskellige steder i Aarhus. SICK Project hedder konceptet, og det er en form for social styrketræning.

Det er fuldstændig fantastisk. Vi havde håbet at kunne samle Aarhus, og det gør vi virkelig i dag. Tor Kristensen, idémand, SICK Project

Projektet har eksisteret i fem år, og i dag var det træning nummer 250. Her troppede flere hundrede op for at få en sjov træning med andre.

Kuglerne på jorden angav hvor mange gange, man skulle lave de forskellige træningsøvelser.

- Jeg har været med nogle gange de seneste år. Jeg synes, det er en rigtigt god måde at komme ud og bevæge sig på og være sammen med folk, siger Tenna Askjær til TV2 ØSTJYLLAND.

For hende var træningen i dag ekstra speciel, fordi hun løb ind i en gammel fysioterapeut-kollega, som hun ikke havde set i ti år.

Tenna Askjær har trænet med SICK Project flere gange de seneste år.

Dagens tema var ”Colours of Aarhus,” og kollegaen, Torild Hjertemod, havde svært ved at lade muligheden for en fin udklædning glide hende af hænde. Derfor var hun klædt i masser af farver – og et stort smil.

- Jeg elsker, når træning tager udgangspunkt i et fællesskab. Det her er måske et af de mest inkluderende træningsfællesskaber, jeg nogensinde har mødt, siger Torild Hjertemod.

Fuld smæk på farverne og smilet hos Torild Hjertemod.

Kun forpligtet på hinanden

Træningen er gratis, fleksibel og uforpligtende, og alle, der har lyst til at prøve, kan være med. Der er masser af fælles råb, jubel, høj energi og krammere.

Man ved ikke, om man sveder, eller om man er blevet våd af regnen, men man jubler mere og mere, jo kraftigere regnen bliver. Tor Kristensen, idémand, SICK Project

- Vi er en lille smule mere højlydte og farverige og gør tingene på en anderledes måde. Vi er selvorganiserede, og der er ikke noget økonomi i det. Så det betyder, at vi hele tiden kan justere tingene lynhurtigt. Vi er ikke forpligtet på andet end fællesskabet og hinanden, siger manden bag SICK Project, Tor Kristensen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Tor Kristensen startede SICK Project for fem år siden. Dengang var der kun omkring 15 til træningerne - i dag var der flere hundrede.

Det var også Tor Kristensen, der stod i spidsen for dagens træning. Og han var imponeret over, at så mange aarhusianere var mødt op.

- Det er fuldstændig fantastisk. Vi havde håbet at kunne samle Aarhus, og det gør vi virkelig i dag. Der er farver, der er børn, der er 80-årige, der er 2-årige, der alle sammen træner sammen, siger han.

Træning er godt for folk i alle aldre.

De træner i al slags vejr – og faktisk mener Tor Kristensen, at vejret er bedst, når vi andre synes, at det er værst.

- Nogle af de fedeste træninger har været, når det har været øsende regnvejr. Man ved ikke, om man sveder, eller om man er blevet våd af regnen, men man jubler mere og mere, jo kraftigere regnen bliver, siger Tor Kristensen.

Jubel blandt de mange deltagere til jubilæumstræningen.

Som sædvanlig sluttede træningen med en bjørnekrammer til de øvrige deltagere. Træning nummer 251 løber af stablen næste søndag.