IKEA i Aarhus lukker

Omkring 550 medarbejdere i IKEA Aarhus må nu tage en ufrivillig pause fra varehuset på Graham Bells Vej.

Varehuset lukker midlertidigt sammen med de fire øvrige varehuse i landet.

Det oplyser IKEA på sin hjemmeside onsdag.

På nuværende er det formentlig unødvendigt at oplyse grunden til, at varehusene lukker, men for en god ordens skyld: COVID-19.

Drastiske handlinger

TV2 ØSTJYLLAND har onsdag forsøgt at få en kommentar fra varehuschef i IKEA Aarhus, John Kristian Sørensen, men dette har ikke været muligt.

- Som udgangspunkt stiller vi altid op, men vi har simpelthen så travlt lige nu, at vi har valgt ikke at give interviews, lyder det fra PR Leader hos IKEA, Sidsel Geisler Andersen.

Hun henviser i stedet til en pressemeddelelse på IKEAs hjemmeside. Her står der blandt andet følgende:

- På opfordring fra regeringen har vi de seneste dage forsøgt at holde vores varehuse åbne som normalt, mens vi har taget de forholdsregler, Sundhedsstyrelsen har anbefalet. Nu opfordrer regeringen til mere drastiske handlinger, hvilket vi naturligvis bakker op om.

De 550 medarbejdere i IKEA Aarhus modtog sidste år en bonus på 114 procent af deres respektive månedsløn ​​​efter et rekordår for IKEA.

11 millioner kan ikke tage fejl

IKEA har fem varehuse i Danmark. De ligger i Taastrup, Gentofte, Odense, Aarhus og Aalborg.

Sidste år havde IKEA knap 11 millioner besøg i sine fem varehuse og solgte for knap fem milliarder kroner.

Beslutningen om at lukke varehusene kommer i forlængelse af regeringens seneste tiltag, som statsminister Mette Frederiksen (S) præsenterede tirsdag aften.

Tiltagene betyder blandt andet, at forsamlinger med flere end ti personer bliver forbudt. Det gælder både indendørs og udendørs.

Der er over 3000 IKEA-medarbejdere i Danmark.

Åbningsdato ukendt

Samtidig skal blandt andet storcentre, restauranter og caféer holde lukket. Det gælder i første omgang frem til 30. marts.

IKEA oplyser ikke, hvornår kæden forventer igen at åbne sine butikker.

Mens varehusene er lukkede, kan kunder købe ind på nettet og selv hente varerne eller få dem leveret til døren.