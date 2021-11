Hospital får pusterum: Ganske få indlagt med coronavirus

Hospitalernes kapacitet er afgørende

Han peger på, at hospitalerne er nøglen til, om der senere bliver indført yderligere restriktioner.

- Det er jo det kapaciteten på hospitalerne, som er omdrejningspunktet for, hvad vi skal indføre af restriktioner i Danmark, og vi har altså nogle bedre vilkår på hospitalerne, bedre behandlinger og flere der er vaccinerede, og det kan altså begrænse den grad af restriktioner, som man laver ude i samfundet, siger Lars Østergaard.

Hospitalsvæsenet er i forhold til for et år siden nu præget af, at det også skal sørge for eksempelvis hjerte- og kræftbehandlinger, og så er personalesituationen heller ikke så gunstig som for et år siden, som Lars Østergaard formulerer det.

- Så noget vejer i den ene retning, og noget vejer i den anden retning, og summa summarum så må vi håbe, at vi kommer igennem det uden yderligere restriktioner, siger Lars Østergaard, der ikke er meget for at spå om fremtiden, men alligevel tror på lysere udsigter end for et år siden.