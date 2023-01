Har stævnet parti for injurier: Skal vente 15 måneder på afgørelse

- Jeg ser selvfølgelig frem til at få den her sag ud af verden, for jeg vil gerne renses, siger Viggo Jonasen.



I et skriftligt svar skriver Trine Simmel, der er Enhedslistens ansvarlige for forretningsudvalget, følgende:

"Vi vil selvfølgelig gerne have afgjort retssagen så hurtigt som muligt. Nu er sagen berammet, og vi afventer rettens behandling. Vi mener ikke, at der er grundlag for anklagerne og har ikke yderligere at tilføje."

Smidt ud af partiet

Sagen begyndte at rulle, da Viggo Jonasen i marts sidste år blev ekskluderet af partiets hovedbestyrelse. Den beslutning blev fastholdt på Enhedslistens årsmøde i maj i fjor.

Eksklusionen skyldes anklager om sexistisk omtale af en yngre partikollega, chikane og dårligt arbejdsmiljø.

Tidligere har han fortalt, at eksklusion har påvirket hans privatliv.

- Jeg træffer gamle venner, som siger "nå, du er kommet i avisen - er du sådan en gammel gris?". Det, synes jeg, er træls, udtalte Viggo Jonasen til TV2 ØSTJYLLAND tilbage i september.

Lange ventetider ved Københavns Byret

Injuriesagen skal afgøres ved Københavs Byret, og fredag oplyser byretten, der er Danmarks største, at der er indført ansættelsesstop, som vil give længere ventetider.

Ventetiden skyldes et "større underskud på budgettet" samt bevillingsforholdene.