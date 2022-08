Enhedslisten skal have professionel hjælp - kan ikke samarbejde

Det skyldtes især, fortalte hun, at hun var modtager af meget kritik og en ubehagelig, hård tone fra dele af sit eget partis lokalafdeling i Aarhus.

Det fik tidligere byrådsmedlem for Enhedslisten Lone Norlander til over for TV2 ØSTJYLLAND at erklære sig enig i, at der er noget galt i Enhedslisten i Aarhus.

- Der er ikke blevet taget ordentlig fat om mobnings- og chikanekulturen. Der blev taget fat på sexchikanen, og det var også relevant. Men vi var flere, der påpegede, at det handlede om mere end sexchikane, så det var ikke nok, siger hun med henvisning til sagen om ekskluderingen af det tidligere byrådsmedlem Viggo Jonassen.

Vil have ro til konfliktforløbet

Nu skal samarbejdsproblemerne i byrådsgruppen løses, er de tre medlemmer enige om, skriver de i den udsendte meddelelse til pressen.

- Alle tre byrådsmedlemmer ønsker at indgå konstruktivt i dette, og vi tror på, at vi ved en fælles indsats, kan finde det fælles fodslag. Det er vigtigt, fordi vi har virkelig mange politiske mål, som vi gerne vil nå, til gavn for byens borgere og klimaet, skriver de tre byrådsmedlemmer.

De tilføjer, at de ikke yderligere vil udtale sig om konflikthåndteringsforløbet. Til gengæld vil de gerne bede om ro til at arbejde sig frem mod et samarbejde.

Sideløbende er Aarhus Byråd på borgmester Jacob Bundsgaards foranledning i gang med at undersøge, hvordan arbejdsmiljøet kan forbedres for de folkevalgte.