Dømt for drab: - Jeg ved, nogen ser mig som djævlen

Fredag tilstod en 26-årig mand ved navn Jesper Jensen at have dræbt 40-årige Frank Dan Nørgaard Jørgensen i juli 2022.

Det skete ved et retsmøde bag lukkede døre i Retten i Randers.

Han blev efterfølgende dømt 12 års ubetinget fængsel for drabet.

I retten undskyldte en tydeligt påvirket Jesper Jensen til de pårørende til Frank Dan Nørgaard Jørgensen.

- Jeg har hele tiden sagt, at undskyld er et fattigt ord, men det er, det eneste jeg kan give. Jeg er villig til at mødes med jer alle en efter en og forklare mig. Undskyld, sagde han efter at have vendt sig om mod tilhørerne.

Inden dommen blev afsagt fik han mulighed for at sige et par ord.

- Jeg ved, at der er nogen i dag, som ser mig som djævlen, sagde han.

Han fortalte desuden, at der har været en masse manipulation og pres involveret i forhold til drabet.

- Jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare det. Det er helt sindssygt at forklare.

Stadig flere sigtede i sagen

Jesper Jensen var en blandt i alt syv sigtede i Frank-sagen, hvor en 37-årig mand allerede er dømt seks måneders ubetinget fængsel for at have hjulpet med at skjule liget, rådgive om, hvordan liget skulle skaffes af vejen og brandstiftelse og bortskaffelse af beviser.

Der er dog fortsat fem personer, som sidder varetægtsfængslet sigtet for enten medvirken til drab eller at fjerne lig og beviser.

De vil efterfølgende komme for retten, når anklagemyndigheden er klar med anklageskriftet.