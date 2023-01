Nu kommer de første svar i mystisk drabssag: Forstå hele sagen her

Lig i skoven

Det lykkes politiet at finde liget af Frank Nørgaard den 21. juli i en skov ved Gassum nord for Randers. Det fremgår af retsdokumenter, at en af de sigtede udpegede gemmestedet for politiet. Her var de jordiske rester nedgravet og pakket ind i plastik.

Yderligere to bliver anholdt i sagen. En mand på 37 år og mand på nu 24 år. Den 37-årige mand fremstilles i grundlovsforhør og erkender efterfølgende at have rådgivet om bortskaffelse af lig og medvirket til at fjerne beviser og ildspåsættelse af dræbtes varevogn.

Den 24-årige mand bliver i første omgang løsladt, men varetægtsfængsles og fremstilles den 28. juli i grundlovsforhør, hvor han nægter sig skyldig i drab, men erkender at have bortskaffet en række beviser, som en tønde med aske og nummerplade.