Frank-sagen: Fredag tilstår 26-årig, og så skal han bruges mod de andre

Hensyn til de anklagede

Det er dog ikke kun for at hjælpe anklageren i sit arbejde, at de sigtede dømmes løbende. Der er også et menneskeligt aspekt, mener professor Lasse Lund Madsen.

- Man gør det også af hensyn til, at alle har krav på en rettergang inden for en rimelig frist. Det er ikke nødvendigvis rimeligt, du skal afvente en hovedforhandling, når du tilstår og gerne vil have det overstået, siger han.

Ifølge forsvarsadvokaten for den 26-årige mand, Mette Grith Stage, så er det også en af grundene til, at hendes klient ønsker at få en afklaring i sagen snarest.

- Han er dybt påvirket af sagen. En afgørelse ville betyde, at han kan trække en streg og komme videre. Det har klart spillet ind i forhold til, at tilståelsen kommer nu, siger hun.

Det er fredag ved et retsmøde i Retten i Randers, den 26-årige mand ventes at tilstå.