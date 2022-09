Vil ikke stemples som gammel gris: Viggo Jonasen stævner Enhedslisten

Comeback til partiet?

På trods af eksklusionen og nu stævningen, håber Viggo Jonasen stadig, at han kan komme tilbage til partiet.

- Partiet har de mest fornuftige politiske synspunkter på markedet, så det er det, der vil passe mig bedst, siger han.

Og giver retten Jonasen medhold i injuriesagen, så mener han, at han bør optages i partiet igen.

- Så er det fastslået, at grundlaget for eksklusionen ikke var til stede, og så ville det være almindelig høflighed, siger han om muligheden for at komme tilbage til partiet.

Har tilbudt forlig

Han mener selv, at chancerne for at vinde sagen er gode. I stævningen ligger muligheden for Enhedslisten for at indgå forlig.

- Jeg havde ikke rejst sagen, hvis jeg ikke mente, at jeg kunne vinde den. Hvis partiet vil føre sandhedsbevis, så er de nødt til at slæbe Laura (Bryhl, red.) ind. Det ville være synd for hende. Derfor har jeg tilbudt forliget. Ellers ville jeg ikke have gjort det, siger Viggo Jonasen.

Enhedslistens ansvarlige for forretningsudvalget, Trine Simmel, skriver følgende i en mail til TV2 ØSTJYLLAND:

"Vi afventer rettens behandling. Vi mener ikke, at der er grundlag for anklagerne. Vi har ikke yderligere at tilføje."