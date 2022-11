Gør et kup: Ubeboeligt hus kan blive dit for 2,5 mio. kr.

Til gengæld kan man glæde sig til en naturskøn placering tæt på Marselisborg Skoven, som mægleren formulerer det. Og han er også i gang med at indhente tilbud for byggefirmaer for at få mere indblik i, hvilke muligheder der er for en ny ejer.



Huset blev oprindeligt bygget i 1897 og er 56 kvadratmeter stort, mens grunden dækker 560 kvadratmeter.

- Den er lidt mindre en gennemsnit, men derfor kan man jo godt lave noget fornuftigt på den alligevel, siger Jesper Hougaard Andersen, der vil give det en firer på en femtrinsskala.