Forskud på vinterferien: - Sjovt at prøve før de andre

Magnus og Noah fik lov til at tage forskud på vinterferieaktiviteterne på Steno Museet i Aarhus.

Der er et hav af aktiviteter, man kan give sig til i vinterferien.

Magnus Møller Kielgast og Noah Nordentoft har afprøvet Steno Museets vinterferieaktiviteter.

- Det har været sjovt at prøve det, før de andre. Så er det ikke helt brugt inden, fortæller Magnus Møller Kielgast.

Vi har åbnet mange nye ting, og vi har inddraget mange af elementerne i vores forskellige udstillinger i ferieaktiviteterne. Aase Rolan Jacobsen, planetarieinspektør.

Sidste år blev der sat besøgsrekord i vinterferien hos Steno Museet med over 7.500 besøgende. Samme antal tror de ikke, at de når helt op på i år, hvor de regner med omkring 6.000.

- Vi ser frem til en travl uge med en masse glade børn, og vi får lov til at fortælle rigtig gode historier, planetarieinspektør Aase Roland Jacobsen fra Steno Museet.

Drengene fik blandt andet lavet en stop-motion-film.

Hop en tur til Mars

Drengene begiver sig i kast med så meget som muligt på deres tur igennem museet.

Her kan de blandt andet lære om Exoplaneter, lave deres egen Stop-motion-film og prøve at overleve på Mars (I et spil).

- Det er meget fedt, lyder det kort fra Noah Nordentoft.

Vi håber, de har lyst til at kigge op og opleve, at de kan se de her fjerne verdener. Aase Roland Jacobsen, planetarieinspektør.

Nysgerrigheden besidder de i hvert fald begge. Og det er også hele meningen med udstillingerne.

