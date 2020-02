Firma forvandler redningsflåder til trendy østjysk design

Brødre laver senge uden dikkedarer for at sikre bedre søvn

Kasserede redningsflåder, lastbilpresenninger, reklamebannere og sikkerhedsseler er blot nogle af de vejrbestandige materialer bag de kulørte tasker fra virksomheden grünBAG ved Højbjerg.

Tidligere skulle de ud at lede efter materialerne, men i dag er sagen en helt anden:

- Nu bliver vi ringet op af virksomheder som siger: 'Vi har lige pillet en masse bannere ned. Var det ikke noget for jer?', fortæller Helen Leegaard, som er idémand og designer bag det farvestrålende design, til TV2 ØSTJYLLAND.

Helen Leegaard står bag designet af den markante taske, der til forveksling ligner den redningsflåde den er lavet af.

Hele verden på kundelisten

På den lille systue i Erhvervsfabrikken i Højbjerg forvandler Helen Leegaard og hendes medarbejdere de robuste affaldsmaterialer til trendy tasker, rygsække og toilettasker, der efterhånden distribueres til hele verden.

Tyskland, Canada, England og Finland er blandt modtagerne på distributionslisten, den dag TV2 ØSTJYLLAND er på besøg, og efterspørgslen fra udlandet er stigende, fortæller Jens Peter Andersen, som både er Helen Leegaards private og forretningsmæssige partner.

Vores skraldespand skal være mindst mulig, så vi går op i at bruge mest muligt, af de materialer vi får ind. Helen Leegaard, Designer, grünBAG

- De seneste tre år er der kommet rigtig meget gang i tingene, og specielt udlandet er kommet med nu, fortæller han, og uddyber familiens forhold til bæredygtighed:

- Jeg har selv en fortid inden for vindmøller og solceller, så vi har altid haft den bæredygtige og miljømæssige tankegang inde i familien, så for os var det helt naturligt, at Helen gik fra at være tøjdesigner til at designe tasker af genbrugsmaterialer.

Ægteparret Helen Leegaard og Jens Peter Andersen står bag virksomheden grünBAG. Hun står for det kreative og han for det forretningsmæssige. Foto: TV2 Østjylland

Alt det skrald må kunne bruges til noget

Ideen til tasker lavet af industriaffald opstod for godt ti år siden, men forinden var kimen lagt i Helen Leegaards hoved, da hun ofte passerede virksomheden Kibæk Presenning på sine køreture fra barndomshjemmet i Vestjylland.

Her stod nemlig den ene affaldscontainer efter den anden med presenninger, der skulle på forbrændingen.

- Der har jeg bare altid tænkt, at det kan da ikke passe. Det må man da kunne bruge, siger Helen Leegaard.

Og det har siden vist sig, at holde stik.

I første omgang blev produktionen dog lagt på hylden, fordi efterspørgslen ikke rigtigt var til stede, men for tre år siden tog Helen ideen op igen, og da var markedet parat til genbrug.

- Sidste år sendte vi 5000 tasker på gaden, og jeg ser det som et tegn på, at der er mange, som godt kan lide at gøre en lille indsats. Fordi hvis man køber en taske, der er bæredygtig, eller i hvert fald ikke er lavet af nyt materiale, så er man ligesom med til at gøre bare lidt, vurderer Jens Peter Andersen.

Også de helt små ting

En typisk taske fra grünBAG er 90-97 pct. bæredygtig. Der, hvor materialerne ikke er bæredygtige, forsøger Helen og kompagni at finde på noget.

Vi vil jo gerne lave både en økonomisk og en miljømæssig bæredygtig forretning, så vi er nødt til at satse på alle parametre – og verden også går i den retning. Jens Peter Andersen, Medindehaver, grünBAG

Eksempelvis begynder bæredygtige lynlåse så småt at komme på markedet, de små grünBAGmærker, som er lavet i silikone, forsøger de at finde i en bæredygtig variant, og de små nylonspænder på taskerne er lavet af genanvendt nylon fra en virksomhed i Randers.

Eneste sted, hvor der endnu ikke er udsigt til et bæredygtigt alternativ, er sytråden, som ikke er til at skaffe i en robust nok kvalitet.

Tasken bliver et statement

For Sille Aaes, som blandt andet står for grünBAGs tilstedeværelse på de sociale medier er det tydeligt, at de der køber grünBAGs produkter, i høj grad gør det for at understrege en holdning.

Når man går med en grünBAG eller når man ser vores grünBAG logo i byen, så er det også et statement om, at vi passer på vores jord. Sille Aaes, ecommerce executive, grünBAG

- Når man går med en grünBAG så er det et statement om, at vi passer på vores jord og vi passer på at vi ikke bare smider ting ud, som kunne have været genanvendt, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Uopslideligt industriaffald

Ud over det genkendelige design besidder taskerne også en kvalitet, som de har med fra deres tidligere liv, hvor de er tænkt til at skulle modstå vanskelige vejrmæssige forhold.

De industrielle materialer er lavet til at kunne modstå regn sne og blæst, og også i deres nye liv som modetilbehør, er de stort set uopslidelige.

Succesen er også hjulpet på vej af, at grünBAG-konceptet har tiltalt flere bæredygtige bloggere, som for eksempel instagrammeren 'sustainably_vegan', som ofte omtaler de danskproducerede tasker.

Instagram er fyldt med billeder af grünBAGs både i eksotiske miljøer og på hjemmebane.

Historier frem for fakta

For selvom materialerne i sig selv ikke er produceret bæredygtigt eller med klimaet for øje, så er opskalering af affaldsprodukter et af de helt hotte emner i de bæredygtige miljøer. En tendens som vores bæredygtighedsekspert, Steffen Max Høgh, også fremhæver i sin vurdering af konceptet.

Men han slår samtidig fast, at der hvor der virkelig er noget at hente er på historiefortællingen:

- Hvis vi kigger lidt ind i psykologiens verden, så ved vi, at vi mennesker vi er langt bedre til at huske historier frem for fakta.

- Så når man får et produkt som har en historie bag ved sig, så husker man det bedre. Det vil sige, at hvis man tager et gammelt produkt og laver det om til noget nyt, og samtidig kan kombinere en historie ind i ligningen, så gør man jo bare endnu mere salgbart, slutter Bæredygtig Business-podcasteren Steffen Max Høgh.

Steffen Max Høgh er manden bag podcasten Bæredygtig Business, og han giver hver uge sin vurdering af de østjyske initiativer, som er med til at redde lidt af verden.​​​​​