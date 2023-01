Et halvt år efter tragedie: Nu fjernes skamplet

- For os er det en del af helingsprocessen. Det er et step, at vi får fjernet Cobraen, så den skamplet ikke længere er her.

Ordene kommer konsekvent fra Henrik Ragborg Olesen, direktør i Tivoli Friheden. De falder på dagen hvor et nedrivningsfirma begynder de indledende øvelser til at pille rutsjebanen ned. Den rutstjebane, hvor en 14-årig pige mistede livet i juli sidste år.

De store nedbrydningsmaskiner kører ikke ind i parken i dag, men i løbet af de næste tre uger forsvinder Cobraen altså bid for bid.

- Det er en dybt tragisk ting, men for os er det også en positiv ting ikke at skulle kigge på den hver dag. Det påvirker os stadig den dag i dag, siger Henrik Ragborg Olesen.

Afgørende rapport

Han slår fast, at dødsulykken stadig i høj grad påvirker medarbejderne i Tivoli Friheden.

- Men vi tænker også på, at hver gang det er hårdt for os, så er der altså nogle forældre, som har mistet et barn. For os gælder det om at få det parkeret i hjerter og sjæl, hvor det er til at håndtere, men det er ikke noget, man glemmer på to dage, og det skal det heller ikke være, siger direktøren.