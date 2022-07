Masser af gæster fandt onsdag vej til Tivoli Friheden, da parken atter åbnede for offentligheden efter at have været lukket ned i næsten en uge.

- Det er meget specielt at stå her og tænke på, at en 14-årig pige er død inde i den her rutschebane, konstaterer Georg Giørtz fra Risskov.