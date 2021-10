Engområde er frikendt for giftigt stof

Der er godt nyt til beboerne og andre, der gerne vil færdes i Skejby.

Aarhus Kommune har op til weekenden offentliggjort resultaterne af de prøver for PFOS, der er gennemført på eng og i grøfter omkring brandskolen i Skejby.

Prøverne er taget, efter det kom frem, at det giftige fluorstof PFOS kan være sivet ud fra brandskolen og forurenet jord og vand.

Tre rene prøver - en med lave forekomster

Det er det scenarie, der udspiller sig i Korsør, hvor flere hundrede er blevet syge af at spise kød fra kvæg, der har græsset på et PFOS-forurenet areal.

I Skejby er der dog ingen grund til frygt. Teknik og Miljø i Aarhus har fået svar på de fire prøver, der er taget på Koldkær Enge, to græs- og to jordprøver. De to græsprøver er fri for PFOS, mens den ene jordprøve også er PFOS-fri og den anden har så lave forekomster, at de ligger under grænseværdien, oplyser Aarhus Kommune fredag eftermiddag.